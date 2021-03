Como excluir locais favoritos e recentes dos Mapas da Apple (iPhone, iPad e Mac)

Os Mapas da Apple chegaram junto ao iOS 6 envoltos em muita polêmica. Na época, o app foi criticado por ser bem fraco em relação ao já consolidado Google Maps — o próprio Tim Cook veio a público pedir desculpas.

Com o tempo, a Apple foi aprimorando o serviço e trazendo cada vez mais funções, como o Olhe ao Redor (uma espécie de Google Street View) e, mais recentemente, o Guias (ótimo para viagens, por exemplo) e rotas para ciclistas.

Porém, tantos recursos também exigem um maior controle das suas informações. Por isso, em poucos toques/cliques você consegue apagar os seus favoritos e o seu histórico de buscas no app.

No iPhone

Para remover um local marcado como favorito no iPhone, toque em “Ver Tudo”, depois no botão “i” e, então, em “Remover Favorito”.

No caso das buscas recentes, deslize para cima a partir da aba de pesquisa/favoritos e, depois, deslize o dedo para a esquerda, tocando em “Apagar”.

No iPad

Para remover algum local dos favoritos, toque no nome dele e em “Remover dos Favoritos”. No caso das buscas mais recentes, puxe a aba de buscas para baixo, deslize o dedo para a esquerda sob algum deles e toque em “Apagar”.

Mac

No caso do Mac, o processo é mais simples. Na aba lateral, passe o mouse por cima do local e clique no botão “i”. Depois, selecione “Remover Favorito”. Você também pode clicar com o botão direito em cima do favorito e depois em “Remover dos Favoritos”.

Para limpar as buscas recentes, use o botão “Limpar Recentes” — que fica logo abaixo das buscas recentes, também na aba lateral.