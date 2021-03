Como visualizar e remover apps com acesso ao Apple Music (iPhone e iPad)

O Apple Music segue sendo uma das melhores alternativas ao Spotify, que continua reinando no mercado de streaming de músicas.

Publicidade

Por ele, usuários podem vincular suas contas a serviços de terceiros para que eles possam ter acesso à sua biblioteca de músicas. Entre os exemplos, estão a Alexa (assistente virtual da Amazon) e o Nike Run Club (app para monitorar suas corridas).

Para que você tenha um controle sobre quem tem acesso ao app, a Apple permite que você veja os serviços/apps em formato de lista, possibilitando também que você revogue os acessos.

Para visualizar essa lista, abra o app Música no iPhone ou iPad e vá até a aba “Ouvir Agora”. Depois, toque no seu avatar (no canto superior direito); você verá, então, uma seção “Apps com Acesso”.

Publicidade

Para desativar algum deles, deslize o dedo da direita para a esquerda sobre o nome e toque em “Apagar”. Se preferir, toque em “Editar”, depois nos símbolos de “-” e em “Apagar” para realizar a mesma ação.

Há ainda outra maneira de conferir quais aplicativos tem acesso à sua biblioteca de música e, consequentemente, ao Apple Music. Para isso, vá em Ajustes » Privacidade » Mídia e Apple Music.

Para remover o acesso a algum deles, basta desmarcá-lo. 😉