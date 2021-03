Desenvolvedores recebem crédito por devolverem Macs mini do DTK

Há cerca de um mês, a Apple começou a solicitar a devolução do Mac mini que faz parte do Developer Transition Kit (DTK), o qual foi usado por desenvolvedores para que eles pudessem criar e atualizar aplicativos compatíveis com o Apple Silicon.

Agora, os desenvolvedores que já retornaram suas máquinas estão recebendo (após um breve mal-estar), os US$500 de crédito que podem ser usados na compra de qualquer produto da Maçã — o código não se aplica aos cartões-presente da Apple e ao AppleCare+, entretanto.

Got the promo code for returning the DTK 👍🏻 https://t.co/JA9wcl7KKB pic.twitter.com/JpIhC9xRbS — Alireza (@alixrezax) March 4, 2021 Recebi o código promocional por devolver o DTK 👍🏻

A Apple forneceu a seguinte declaração aos desenvolvedores que receberam o código:

Em agradecimento à sua participação no Universal App Quick Start Program e para ajudar com o desenvolvimento contínuo de apps universais, gostaríamos de lhe fornecer um código promocional de uso único no valor de US$500 para a compra de um novo Mac M1 ou outros produtos Apple adquiridos na Apple Store Online.

Vale notar que os desenvolvedores estão recebendo o equivalente a US$500, independentemente do país — de modo que participantes do programa no Canadá, por exemplo, recebem C$636, enquanto os da Europa recebem 412€.

Em alguns casos, o valor fornecido pela Apple não corresponde ao que os desenvolvedores tiveram que pagar para participar do programa, pois em alguns países o custo original foi maior do que US$500.

A Apple deu aos desenvolvedores até 31 de março de 2021 para devolver os Macs mini a fim de obter o crédito — caso contrário, eles não só perderão o direito ao valor, como também podem ser banidos do Apple Developer Program.

