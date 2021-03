DXOMARK: iPhone 12 mini é bem-sucedido em teste de áudio

O iPhone 12 mini pode ter algumas especificações que o diminuem (sem trocadilhos) perante seus irmãos maiores, mas em alguns quesitos esse modelo definitivamente não fica para trás.

Nesta semana, o DXOMARK divulgou os resultados dos testes de áudio com o modelo de 5,4 polegadas — o qual compartilha alguns recursos de áudio com o iPhone 12 (de 6,1 polegadas), mas com uma diferença: o posicionamento dos alto-falantes.

O iPhone 12 tem dois alto-falantes frontais, enquanto o 12 mini tem um alto-falante central e um inferior direito. Ambos, no entanto, possuem dois microfones para redução de ruído e tecnologia Dolby Atmos, além de oferecerem suporte ao recurso de zoom de áudio que pode ser usado durante filmagens de vídeos.

Sem mais delongas, vamos à avaliação do DXOMARK.

Vantagens

Em se tratando de reprodução, o iPhone 12 mini tem “bom desempenho de timbre” e, como a maioria dos outros modelos recentes, o “desempenho espacial” também é forte — com excelente equilíbrio e percepção de distância.

O 12 mini também se saiu muito bem como um dispositivo de gravação, colocando-o entre os melhores da categoria. Além de uma excelente dinâmica, o instrumentos de áudio de voz estão bem preservados, segundo a avaliação.

Desvantagens

Segundo o DXOMARK, a falta de graves e médios “prejudica o equilíbrio tonal” do iPhone 12 mini. Eles também perceberam algumas distorções de graves, embora a precisão geral tenha sido satisfatória.

Como todos os iPhones, a “cena de áudio” não muda independentemente do uso do dispositivo na vertical ou na horizontal, o que tem um impacto em seu desempenho de amplitude.

Além disso, os microfones podem ser facilmente obstruídos durante gravações. Nesse sentido, os testes mostraram vários tipos de artefatos, especialmente compressão e limitação que induzem fortes efeitos ao gravar conteúdo alto (como músicas em um show).

Conclusão

Com 73 pontos na avaliação geral, o iPhone 12 mini empata com o modelo de 6,1 polegadas.

Ambos estão no Top 10 dos testes de áudio, apenas três pontos abaixo do Asus ROG Phone 5 (79) e um ponto abaixo do iPhone 12 Pro Max (74).

