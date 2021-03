Quase 34 milhões de Apple Watches foram vendidos em 2020

Uma nova pesquisa da Counterpoint Research mostrou que 40% dos smartwatches vendidos no quarto trimestre de 2020 foram Apple Watches. No geral, as vendas de vestíveis foram ligeiramente menores do que no mesmo período de 2019, mas a Apple aumentou sua participação no mercado.

De acordo com os dados, a Maçã vendeu cerca de 12,9 milhões de unidades (ao todo) dos Apple Watches Series 6 e SE.

Segundo a CR, o aumento na participação de mercado da Apple pode ser atribuído ao sucesso do ‌Apple Watch SE‌. Segundo o analisa Sujeong Lim, a influência desse modelo foi tão grande que provavelmente levará a Samsung e outras fabricantes a criar opções similares para clientes que procuram alternativas mais baratas aos modelos topos-de-linha.

Analisando 2020 como um todo, a Apple se manteve no topo das vendas com quase 34 milhões de Watches comercializados e ampliou sua liderança em relação à Huawei, segunda colocada, cujas vendas chegaram a 11,1 milhões de unidades — seguida pela Samsung, com 9,1 milhões de smartwatches vendidos em 2020.

via The Korea Herald