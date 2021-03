Rumor: iPads e MacBooks com OLED chegarão em 2022

O DigiTimes publicou uma nova previsão sobre os planos futuros da Apple, desta vez focada no uso de displays OLED em iPads e MacBooks.

Embora previsões como essa não sejam exatamente recentes — a depender do DigiTimes, nós já teríamos iPads com OLED há mais de uma década —, as últimas especulações têm seguido uma certa tendência.

Nesse sentido, as informações dão conta de que o iPad (provavelmente uma versão atualizada do Air, segundo os rumores) de 10,9 polegadas será o próximo dispositivo da Apple a contar com uma tela OLED. É esperado que o suposto tablet entre em produção no quarto trimestre deste ano, com lançamento previsto para o início de 2022 — como já ventilado por analistas do Barclays.

Além desse modelo de iPad, a Apple também estaria pensando em levar o OLED para o iPad Pro de 12,9 polegadas — o que faz mais sentido, considerando o maior custo dessa tecnologia — e para um futuro MacBook Pro de 16 polegadas, ambos com lançamento previsto para o ano que vem. Segundo o DigiTimes, no entanto, a Apple ainda não decidiu avançar com a produção de qualquer um dos dispositivos.

Muitos de vocês que acompanham com afinco os rumores devem estar se questionando sobre os displays Mini-LED — afinal, muitas especulações recentes têm citado mais essa tecnologia do que o OLED. Segundo o DigiTimes, as duas tecnologias de displays “existirão lado a lado, cada uma visando grupos de clientes diferentes”.

Portanto, podemos esperar o lançamento de Macs e iPads com Mini-LED neste ano e a adoção do OLED em 2022. Adeus, LCD ?

