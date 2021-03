Toshiba Libretto, de 1997, é transformado em um Hackintosh

A história dos notebooks remete à década de 1970, mas foi só alguns anos depois que eles se tornaram máquinas comercialmente viáveis, a exemplo do Libretto — uma linha de dispositivos projetada e produzida pela Toshiba, na década de 1990.

Conhecido como o menor PC com Windows (comercial) do mundo, ele certamente foi importante na evolução dos dispositivos portáteis. Mas, no fim das contas, ele era um PC com Windows.

Pensando em dar um banho de loja no dispositivo, o YouTuber Sean (do canal Action Retro) decidiu transformar o dispositivo em um Hackintosh — e, é claro, todo o processo foi muito bem registrado em um vídeo.

O Libretto (modelo 50CT) em questão é equipado com um processador Intel Pentium 166 MMX, 32MB de RAM e Windows 98. Para realizar a transformação, Sean trocou o disco rígido da máquina e instalou o sistema operacional “mais interessante” da década de 1990: o Rhapsody OS, precursor do Mac OS X.

O processo como um todo não foi tão simples — e, para os mais leigos, parece um verdadeiro pesadelo. Fato é que, em vez de instalar o sistema operacional (disponível para download) diretamente na máquina antediluviana, Sean instalou tudo em uma imagem de disco de um PowerBook G3 por meio do emulador VirtualPC — e depois transferiu as informações para um cartão de memória Compact Flash.

Fato é que, no fim, ele conseguiu o Hackintosh que queria no “computador dos seus sonhos”. Para quem manja dessas peripécias, os 17 minutos do vídeo passarão voando.

