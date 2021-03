Três séries do Apple TV+ são indicadas ao Saturn Awards

Após ganhar um Globo de Ouro com “Ted Lasso” e ser indicado a vários outros prêmios, o Apple TV+ segue sua trajetória de reconhecimento.

Mais recentemente, o Saturn Awards (organizado pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos) divulgou seus indicados — e três produções do serviço de streaming da Maçã estão na disputa pelo seu prêmio em forma de… Saturno.

A lista de indicados deste ano (a 46ª edição) é extensa, com aproximadamente 286 nomeações em mais de 40 categorias. Devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a premiação de agora está cobrindo os últimos dois anos de produções — ou seja, séries/filmes lançados ou exibidos entre 15 de julho de 2019 e 15 de novembro de 2020.

“For All Mankind” foi indicada na categoria Melhor Série de Fantasia Televisa. A produção vai competir com os seguintes títulos:

“The Dark Crystal: Age of Resistance”

“For All Mankind”

“Locke & Key”

“The Magicians”

“Outlander”

“The Twilight Zone”

“The Witcher”

Já “Histórias Maravilhosas” (“Amazing Stories”) foi nomeada na categoria Melhor Apresentação Televisiva (com menos de dez episódios) com as seguintes produções:

“Amazing Stories”

“Dracula”

“The Haunting of Bly Manor”

“His Dark Materials”

“The Mandalorian”

“Perry Mason”

Por último, “Servant” foi indicada na categoria Melhor Série de Terror Televisiva, ao lado de:

“Creepshow”

“Evil”

“Fear the Walking Dead”

“Lovecraft Country”

“Servant”

“The Walking Dead”

“What We Do in the Shadows”

A data exata da premiação deste ano ainda não foi definida, mas provavelmente acontecerá nos próximos meses.

Para qual produção você está torcendo mais?

via Deadline