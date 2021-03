Twitter “não tem pressa” para adotar mudanças do iOS 14

Algumas das maiores empresas/redes sociais do mundo já se posicionaram sobre as mudanças de privacidade do iOS 14 — e nem todas compartilham a opinião catastrófica do Facebook sobre as medidas adotadas pela Apple.

De fato, o Twitter já disse que os novos recursos antirrastreamento causarão um “impacto moderado” na receita da companhia, mas nada que a impeça de continuar prosperando.

Recentemente, o CFO do Twitter, Ned Segal, falou numa conferência sobre o fato de eles não estarem tão preocupados (em comparação ao Facebook, pelo menos) com as medidas da Apple para barrar o rastreamento de usuários na web. Segundo ele, o Twitter não depende muito do Identificador de Publicidade da Apple (IDFA) e de outros recursos semelhantes.

Vemos a ligação única que o Twitter tem com um público crescente, com melhores formatos, mais relevância e a capacidade de aproveitar melhor essa ligação, muito da qual não está vinculado a um ID de dispositivo.

Por conta disso, o Twitter “não tem pressa” para implantar as medidas antirrastreamento definidas pelo App Tracking Transparency (ATT) da Apple:

Você só tem uma chance de perguntar a alguém se pode ter acesso ao ID do dispositivo para mostrar anúncios mais relevantes. Nós queremos perguntar de uma forma realmente cuidadosa e aprender com a indústria antes fazer uma pergunta como essa.

Segal espera ainda que as restrições da Apple “nivelem o campo de jogo”. Outras empresas têm aproveitado melhor os dados disponibilizados a elas, mas agora todos terão os “mesmos desafios”, dando ao Twitter a oportunidade de competir melhor com gigantes como o Facebook.

via CNBC