Apple indica que iMac Pro será descontinuado [atualizado: confirmado]

Nesta semana, falamos que a Apple muito provavelmente já está se preparando para lançar novos iMacs — os indícios apareceram após rumores indicarem que ela parou de produzir iMacs 4K com SSDs de 512GB e de 1TB.

Hoje, a empresa deu outra demonstração importante para seus planos envolvendo a transição de Macs com chip Intel para computadores com Apple Silicon.

Como podemos ver na página de compra do iMac Pro na Apple Store online, a Maçã agora indica que o computador será vendido “enquanto durarem os estoques”.

Além disso, não há mais opção de personalizar a compra: o único iMac Pro disponível é o modelo “básico”, de entrada, com processador Intel Xeon W de 10 núcleos (3,0GHz), 32GB de RAM , armazenamento SSD de 1TB e placa Radeon Pro Vega 56 com 8GG — isso tudo pelo preço R$67.100.

O iMac Pro foi lançado em dezembro de 2017 e, até agora, não recebeu uma grande atualização (apenas melhorias pontuais). É possível que ele siga o caminho das outras máquinas, trocando o chip Intel por algum novo da própria Apple.

Contudo, com o rumor de que a Apple está trabalhando em um novo Mac Pro menor, mais compacto, é bem possível que esse suposto novo modelo se encaixe na linha exatamente entre o iMac e o Mac Pro que conhecemos hoje, concorrendo diretamente com o iMac Pro.

No mais, vender um computador com esse tipo de aviso na Apple Store online é bastante incomum — mesmo com dispositivos que ganharão upgrade, a Apple raramente avisa dessa forma.

Atualização 06/03/2021 às 13:22

A Apple confirmou ao MacRumors que, quando acabar o estoque, o iMac Pro será de fato descontinuado.

A empresa disse ainda que o iMac 5K (de 27 polegadas), introduzido em agosto passado, é a escolha preferida para a grande maioria dos usuários do iMac Pro; já para quem precisa de mais desempenho e capacidade de expansão, o a escolha óbvia é o Mac Pro.