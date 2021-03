Leilão da Receita Federal tem iPhones, Apple Watches, iPad Air e MacBook Air

A Receita Federal está realizando um leilão com produtos abandonados ou apreendidos que entrariam de forma ilegal no país. O leilão será realizado pela alfândega do porto de Belém (PA) e conta com diversos produtos Apple.

Publicidade

São 130 lotes, muitos deles com produtos Apple. É sempre bom lembrar que, em muitos casos, a Receita não disponibiliza todas as informações dos produtos leiloados; em alguns, por exemplo, ela lista produtos como iPhones S6 e S7 (que podem ou não ser iPhones). 🤷🏻‍♂️

No geral, temos iPhones (6, 7, 8, X, XS, 11, etc.), Apple Watches (Series 5 e outros não informados), iPad Air e MacBook Air. Os valores dos lances variam bastante de acordo com o lote e com a quantidade de produtos incluídos nele.

Eis os lotes que contam com produtos Apple: 13, 27, 38, 39, 52, 65, 66, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 114, 116, 119 e 120.





Aos interessados, recomendo passar o olho com calma em todos os lotes (alguns contam apenas com produtos Apple, enquanto outros contemplam produtos variados). Os preços, é claro — mesmo com outros produtos fazendo parte do pacote — são sempre bem atraentes e abaixo do mercado.

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo). Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

Publicidade

As propostas devem ser enviadas para análise até 22 de março às 18h e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 23/3 a partir das 11h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente no depósito da alfândega, em Belém.

Mais informações você pode encontrar nessa página da Receita Federal.

via Tecnoblog