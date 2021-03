Como esquecer uma rede Wi-Fi (iPhone e iPad)

Já demos uma dica aqui no MacMagazine de como gerenciar redes Wi-Fi no seu Mac. Desta vez, ensinaremos como fazer esse procedimento no iPhone ou iPad.

Quando você se conecta a uma rede pela primeira vez, o sistema automaticamente salva a senha para que, nos próximos acessos, a conexão seja feita de forma automática. Pode haver casos, porém, em que você queira esquecer a rede (como, por exemplo, uma rede Wi-Fi pública qualquer à qual você não deseja mais se conectar).

Para fazer esse procedimento pelo iPhone/iPad, vá em Ajustes » Wi-Fi. Toque no ícone “i”, ao lado do nome da rede Wi-Fi que deseja esquecer e, depois, em “Esquecer Esta Rede”. Confirme tudo tocando em “Esquecer”.

A partir do momento em que o dispositivo esquece uma rede, automaticamente todos os outros aparelhos que usam as Chaves do iCloud não se conectarão mais a essa rede.

Simples, certo? 😊