Pages, Numbers e Keynote: como escolher um modelo padrão de documento (Mac)

Já demos algumas dicas bem interessantes para quem costuma usar o pacote iWork, composto pelos aplicativos Pages, Numbers e Keynote. Para quem não conhece, eles basicamente são os “concorrentes da Apple” para a suíte Office (Word, Excel e PowerPoint), da Microsoft.

A dica de hoje envolve modelos padrões de documentos nos apps da Apple, também conhecidos como templates. Com alguns poucos cliques, você pode escolher um tema padrão, que pode ser útil principalmente se você usa muito um modelo específico, como “Relatório” (Pages), “Tabela e Gráfico” (Numbers) ou “Catálogo” (Keynote).

Para fazer isso, abra um dos apps (Pages, Numbers ou Keynote) no Mac. Na barra de menus, clique no nome do app e depois em “Preferências…”.

Na aba Geral, logo na primeira seção (no Pages, chamada de “Documentos Novos”; no Numbers, “Para Novas Planilhas”; e no Keynote, “Para Novas Apresentações”), selecione Usar modelo/tema » Alterar Modelo… para escolher aquele que passará a ser o padrão. Depois, clique em “Escolher” para salvar as alterações.

Na próxima vez que for abrir um dos três apps e clicar em “Novo Documento”, o modelo escolhido como padrão será aberto anteriormente. 😀