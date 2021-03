App não oficial do Google Assistente é lançado para macOS, Windows e Linux

O Google Assistente é uma das ferramentas digitais mais úteis disponíveis hoje, mas ele tem uma limitação importante: nenhum app nativo para os principais sistemas operacionais desktops (tirando o Chrome OS, claro), o que dificulta certas interações quando não temos o smartphone por perto. Pois o desenvolvedor Melvin Abraham botou a mão na massa para resolver justamente isso.

O Google Assistant Unofficial Desktop Client, como o próprio nome já diz, é um cliente não oficial da assistente para macOS, Windows e Linux que poderia facilmente se passar por oficial — não na instalação, mas no sentido de que ele funciona direito, integra-se elegantemente aos sistemas e é capaz de realizar uma boa quantidade de tarefas.

Obviamente, por ser uma grande e elegante gambiarra, o cliente exige algum trabalho do usuário para que funcione a contento — essa página no GitHub tem um tutorial detalhado de como fazer a coisa funcionar, mas basicamente você precisará criar um novo projeto no Actions Console do Google, registrar um novo dispositivo e habilitar uma API de funcionamento da assistente no Google Cloud. É um processo que levará cerca de dez minutos.

Com tudo nos conformes, o funcionamento do cliente é bem tranquilo: você pode evocar o assistente com o atalho ⌘ ⇧ A (não, o comando “Hey Google” ainda não é suportado) e uma janela surgirá na sua área de trabalho, mais ou menos como já acontece no Chrome OS.

É possível fazer as tradicionais perguntas para o assistente, realizar buscas no Google ou até mesmo controlar dispositivos de automação doméstica. Infelizmente, ainda não é possível integrar o cliente a serviços de streaming de músicas ou às rotinas do Google Assistente, que são um dos principais chamarizes da plataforma.

De qualquer forma, se o Google Assistente é seu assistente digital do coração, vale a pena dar uma olhada. A documentação completa do cliente pode ser encontrada no GitHub.

