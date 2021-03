Apple lança nova seção de podcasts focada em crianças

A Apple se juntou à organização sem fins lucrativos Common Sense Media (especializada em análises de conteúdo com base em idade) para melhorar a disponibilidade de conteúdo na sua plataforma de podcasts. A ideia, como informou o The Verge, é fazer curadoria de várias coleções que aparecerão no Apple Podcasts (por enquanto, só nos Estados Unidos).

A nova área tornará mais fácil para pais encontrarem podcasts adequados a crianças de todas as idades, com recomendações por faixa etária. Nessa nova seção, teremos coleções temáticas de criadores como Tinkercast, American Public Media, Gen-Z Media, Pinna, Tumble, Highlights, WNYC Studios, Rebel Girls e Nickelodeon — tudo selecionado a dedo pela Common Sense Media e pela Apple, é claro.

Nesse começo, os conteúdos serão divididos em quatro categorias: Common Sense Media Picks (clássicos que famílias certamente acharão divertidos e informativos),

One More! (contos misteriosos e dramas cheios de ação para crianças de todas as idades), Kids Know Best (programas populares para crianças, selecionados pelas próprias crianças) e Story Time (programas baseados em histórias que transportam as crianças para um mundo da imaginação).

Além de estar disponível no aplicativo Apple Podcasts, será possível também conferir todos os conteúdos por essa página (ainda offline), no site americano da empresa. Os conteúdos serão atualizados mensalmente — incluindo conteúdos temáticos ligados a datas comemorativas/importantes como momentos históricos e culturais, “Mês da História da Mulher”, “Volta às Aulas” e mais.

A estratégia da Apple é diferente da escolhida pelo Spotify e pela Amazon, que preferem publicar tais conteúdos em apps separados (focados em crianças). Veremos qual das estratégias se mostrará a mais promissora.