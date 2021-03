Apple TV+ anuncia parceria de conteúdo com Malala Yousafzai

Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E a Apple aproveitou a data para anunciar uma parceria bem ampla com Malala Yousafzai (famosa ativista de direitos das mulheres e mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel), focada no Apple TV+.

A nova parceria abrangerá dramas, comédias, documentários, animações e séries infantis — tudo, segundo a Apple, aproveitando a capacidade de Malala de inspirar pessoas ao redor do mundo.

Acredito no poder das histórias para reunir famílias, forjar amizades, construir movimentos e inspirar as crianças a sonhar. E eu não poderia pedir uma parceira melhor do que a Apple para ajudar a dar vida a essas histórias. Sou grato pela oportunidade de apoiar mulheres, jovens, escritores e artistas a refletir o mundo como o veem.

Caso você não conheça, Malala é uma ativista paquistanesa conhecida por seu bestseller “Eu sou Malala”, publicado quando ela tinha 16 anos. Ela criou o Fundo Malala para defender o direito de meninas a uma educação segura, gratuita e de qualidade em todo o mundo.

Em 2018, a Apple se tornou o primeira parceira Laureate do Fundo Malala, apoiando o trabalho da organização em oito países onde meninas enfrentam desafios educacionais — inclusive com investimentos no Brasil.

Também em 2018, Malala criou a Assembly, uma publicação digital para meninas e mulheres jovens — a qual está disponível no Apple News (serviço de notícias da Maçã indisponível no Brasil e em Portugal).

Ou seja, trata-se de uma expansão de uma parceria que tem tudo para render bons frutos!