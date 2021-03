Apple TV+ divulga cena deletada do documentário “Boys State”

Uma cena excluída do documentário “Boys State”, do Apple TV+, foi divulgada recentemente — no que poderia ser uma tentativa da Apple de garantir uma indicação ao Oscar, segundo o Deadline.

A cena, que possui pouco mais de um minuto, gira em torno do assunto principal da produção: a simulação da formação de um governo representativo no estado americano do Texas.

Nela, Ben Feinstein, um dos integrantes do Boys State, conversa com seus companheiros de partido sobre como abordar as disputas eleitorais que se aproximam.

Ao que tudo indica, a divulgação do trecho deletado pode ser uma tentativa da Apple de chamar a atenção para a produção, uma vez que a Academia está decidindo sobre as indicações ao Oscar.

A cena deletada por ser vista lá no Deadline.

via Patently Apple