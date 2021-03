Executivo da BMW está tranquilo com prospecto do “Apple Car”

Depois de meses alucinantes, os rumores do “Apple Car” deram uma esfriada nas semanas recentes — não suficientes, entretanto, para esmorecer o sonho de vermos um carro da Maçã singrando as estradas do mundo, provavelmente ainda nesta década.

Publicidade

O fato é que, para a indústria automotiva tradicional, a ideia da entrada de uma das empresas mais poderosas do mundo no segmento não parece ser tão amedrontadora… ao menos publicamente, isto é. O CEO da Volkswagen já afirmou estar animado e não se intimidar com o prospecto do “Apple Car”; agora, foi a vez de Nicolas Peter, CFO da BMW, minimizar uma possível ameaça de Cupertino.

Em entrevista trazida pela Bloomberg, Peter afirmou que “dorme tranquilamente” com a ideia de um possível “Apple Car”, afirmando que a concorrência é sempre um fator de estímulo positivo em qualquer indústria:

Eu durmo muito tranquilamente. A concorrência é uma coisa maravilhosa — ela ajuda a motivar os outros. Nós estamos numa posição muito forte e queremos continuar entre os líderes desta indústria.

Obviamente, estas são as declarações públicas dos executivos — resta saber o que eles têm discutido internamente nas empresas e os pensamentos que passam pela privacidade das suas cabeças. O fato é que, nos últimos meses, várias montadoras já estiveram nos ciclos dos rumores como possíveis parceiras da Maçã na montagem do “Apple Car”, então é provável que o setor automotivo saiba de um pouco a mais que nós sobre o futuro carro da Apple.

Publicidade

Temos, agora, que esperar sentados por mais alguns anos até que a gigante de Cupertino anuncie algo em relação a isso — e aí, sim, poderemos dizer se a aparente tranquilidade da indústria é justificada… ou se o bicho papão da Maçã chegou para sacudir mais um segmento.

via 9to5Mac