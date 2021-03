iCloud bloqueou usuária há 6 meses por conta de… sobrenome

Se você escolheu o ecossistema da Apple como aquele no qual você confia sua vida digital (ou parte dela, ao menos), é bem provável que sua conta do iCloud guarde uma série de itens muito importantes — senhas, cartões de crédito, fotos, mensagens, dados de localização e vários outros elementos que, bom, é sempre importante ter à mão.

O que dizer, então, de um erro de programação que poderia bloquear seu acesso à plataforma por mais de seis meses? Foi exatamente isso que aconteceu com a autora Rachel True — tudo por causa do seu… sobrenome!

True compartilhou o problema no Twitter, indicando desde já que o problema poderia envolver algum tipo de conflito na programação. Como bem se sabe, os valores true (verdadeiro) e false (falso) são cruciais no mundo dos códigos digitais, indicando rotinas e comandos em basicamente todos os tipos de linguagens de programação — e, por isso, alguma coisa no código do iCloud parece ter interpretado o sobrenome da autora como um comando conflituoso.

Anyone else getting this error from Apple iCloud ? In past or now?

I’m 6 months deep freeze & looking for any help.

I rem dead coding languages like kobalt.. & this seems like an Apple coding issue — not hardware pic.twitter.com/05EJmG3d6Y — Rachel True (@RachelTrue) February 27, 2021

Segundo a usuária, ela já está sem poder acessar sua conta do iCloud há seis meses por conta do erro, e até mesmo inúmeros telefonemas ao Suporte da Apple ainda não resolveram o problema — somente nas últimas semanas, True relatou ter passado mais de nove(!) horas combinadas no telefone falando com os agentes da empresa para solucionar sua questão. E as cobranças do seu plano do iCloud continuam sendo efetuadas normalmente, vale notar.

A coisa tomou proporções tão grandes que Arun Gupta, engenheiro de software da Apple, que lidera as iniciativas de código aberto do iCloud, respondeu ao tweet pedindo mais informações via DM (mensagem direta) para ajudar True a solucionar o problema.

Felizmente, parece que a coisa toda será solucionada em breve: de acordo com a escritora, o Suporte da Apple voltará a entrar em contato hoje ou amanhã com uma solução para o problema — uma reação que “não é boa o bastante”, nas palavras de True, mas que ao menos poderá jogar luz sobre um bug que pode afetar outros usuários ao redor do mundo.

Thank you coders & others for amplifying my icloud issue/query. May help bring attention to a big glitch that could affect many more users than I eventually, if not fixed.



I've been told I'll hear back Mon or Tues earliest re latest round w/ apple help. Not good enough frankly. — Rachel True (@RachelTrue) March 6, 2021

Tomara que o bizarro problema seja resolvido, portanto.

