iMac Pro já está esgotado nos EUA e no Canadá

No último fim de semana, nós informamos que o iMac Pro será descontinuado — as unidades que ainda restam no estoque da Apple serão vendidas e, quando terminarem, não serão repostas. Bom, ao menos nos Estados Unidos e no Canadá, quem comprou, comprou…

Nesses dois países, a página de compra do iMac Pro já lista o produto como “Atualmente indisponível”; no Brasil, o prazo de envio está entre três e quatro semanas; em Portugal, para o fim de março/começo de abril, a depender da opção de entrega.

Sim, pode ser que seja apenas uma questão de ajuste do estoque e que ele volte a ficar disponível para compra. Mas caso isso aconteça, sem dúvida tudo se esgotará rapidamente. ⚰️

E que venham os novos iMacs e Macs Pro!

