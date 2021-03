iPhone 11 funcional é encontrado após 6 meses submerso

Segundo a Apple, o iPhone 11 é classificado como IP68 — ou seja, ele pode ser submerso a uma profundidade máxima de 2 metros por até 30 minutos, segundo a norma IEC 60529. Mas e se esse iPhone sobreviver no fundo de um lago por 6 meses?

É isso que aconteceu na Colúmbia Britânica (Canadá), onde os mergulhadores Clayton e Heather Helkenberg encontraram um iPhone 11 no fundo de um lago — além de um iPhone 6, o qual (naturalmente) não teve a mesma sorte. As informações são da CBC.

Ao explorar o leito do lago, Heather notou o iPhone entre os sedimentos. Além de um microfone quebrado e problemas no alto-falante, o iPhone saiu funcionalmente ileso. Tudo foi devidamente registrado num vídeo publicado no YouTube:

Depois de tirar o SIM e colocá-lo em outro dispositivo, o iPhone foi devolvido à proprietária — a qual disse que o dispositivo teria caído durante um passeio de barco.

O Harrison Lake, onde o iPhone 11 foi encontrado, é o maior da costa sul do Canadá e tem cerca de 279 metros de profundidade em algumas partes. No entanto, algumas áreas são mais rasas, com apenas alguns metros de profundidade.

Considerando que profissionais podem mergulhar com segurança a profundidades de cerca de 30 metros, o iPhone pode ter ficado submerso a bem mais de 2 metros nesses seis meses.

