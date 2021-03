Kuo: Apple lançará lentes de contato após headset e óculos

Já há algum tempo, o conhecido analista da TF Internacional Securities, Ming-Chi Kuo, fala sobre o tão esperado dispositivo de realidade aumentada da Maçã — popularmente chamado de “Apple Glass”.

Como temos coberto, entretanto, é possível que vejamos mais de um gadget desse tipo, a começar por um headset — e agora Kuo revelou que a Apple pretende lançar diversos produtos de AR/VR na próxima década.

Mais especificamente, o analista aponta que a Apple lançará inicialmente três produtos desse tipo, sendo o primeiro o já comentado headset de AR/VR, o qual poderá ser anunciado em 2022.

Assim como outros rumores, Kuo também aposta que os famigerados óculos de AR (o “Apple Glass”, de fato) serão o próximo aparelho dessa “linha” — cujo lançamento é esperado para 2025, segundo ele.

Até aí, nenhuma grande surpresa. Fato é que Kuo levantou também a possibilidade de a Apple lançar um terceiro produto: um hardware baseado em lentes de contato, o qual poderá chegar só entre 2030 e 2040.

Vamos ver o que ele disse sobre cada um desses dispositivos.

Headset

Segundo Kuo, a Apple tem vários protótipos de headsets, os quais pesam entre 200 e 300 gramas. Além disso, o gadget poderá ser equipado com displays Micro OLED da Sony e terá “módulos óticos”, o que possibilitará uma experiência de AR.

O headset terá um design complexo muito “acima do iPhone”, o que poderia causar o aumento do custo do dispositivo, como já comentado.

Ele também terá capacidade de computação e armazenamento independentes, o que significa que não será necessário usá-lo com um dispositivo à parte, como muitos outros headsets de VR ou AR.

Também como especulado, a Apple poderá integrar o dispositivo com aplicativos/serviços de vídeo e jogos, como o Apple TV+ e o Apple Arcade — mas há rumores que também falam de um uso mais corporativo.

Óculos

O tão comentado “Apple Glass” vai demorar um pouco mais chegar e, por conta disso, Kuo acredita que a Apple ainda não criou um protótipo usável.

Assim como o headset, espera-se que o dispositivo tenha “poder de computação e armazenamento independentes”, posicionando-o mais como um produto móvel.

Segundo Kuo, ele pode ser oferecido como uma opção paralela ao headset, pois oferecerá uma experiência mais avançada em comparação com o headset de AR/VR.

Kuo também alega que o “Apple Glass” terá uma integração com o igualmente especulado “Apple Car”, a fim de “fornecer uma experiência inovadora ao usuário”.

Lente de contato

Quanto às lentes de contato, não há “visibilidade do cronograma de lançamento” no momento, mas Kuo prevê que elas serão lançadas só depois de 2030. Ele, no entanto, não aprofunda sobre as lentes de contato, além de fornecer previsões gerais sobre a tecnologia.

Kuo escreve que as lentes de contato trarão a eletrônica da era da computação visível “para a computação invisível”, removendo efetivamente um dispositivo físico da vista (alô, Black Mirror?).

Pensando no formato desse suposto dispositivo, é improvável que ele tenha capacidade de computação e armazenamento independentes, então é provável que se conecte com o iPhone ou mesmo o Apple Watch.

Certamente muita coisa ainda vai pipocar até 2030 — e nós estaremos de olho em tudo, é claro.

via MacRumors [1, 2]