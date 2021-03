Oferta: Apple Watch SE (40mm, GPS + Cellular) com 25% de desconto!

O Apple Watch SE foi lançado com a premissa de juntar alguns dos recursos mais essenciais do smartwatch da Maçã aliado a um preço mais acessível (ou menos caro, se preferir).

Trazendo um design moderno, com uma tela Retina que vai de ponta a ponta e o mesmo design do Series 6, o SE ainda conta com detecção de queda, app Ruído e opção de conectividade com rede celular.

E é exatamente esse modelo que trazemos com uma ótima oferta nesta segunda-feira. O Apple Watch em questão é o SE com caixa de alumínio prateada de 40mm e conexão GPS + Cellular. Esse produto é comercializado pela Maçã atualmente por R$4.399.

O Shoptime, porém, está vendendo esse relógio por R$3.299, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes. Ou seja, se formos comparar com o preço de tabela da Apple, estamos diante de um desconto de 25%. Para quem prefere pagar à vista, o valor cai para R$3.099 (desconto de 22%).

Aproveitem! ⌚️

