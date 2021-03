WhatsApp lança campanha contra golpes no Brasil

Usado por 98% dos brasileiros, o WhatsApp inevitavelmente vira palco para diversos golpes. Hoje, o Facebook colocou no ar, no Brasil, uma campanha focada justamente nisso.

A ideia é conscientizar e ajudar usuários a se protegerem de golpes na plataforma — principalmente dando dicas e informando sobre os recursos de segurança presentes no serviço.

Para quem já está mais acostumado com o mundo tecnológico, são dicas simples – ainda assim, extremamente importantes. Na peça abaixo, por exemplo, o WhatsApp ensina como entrar em contato com o suporte caso sua conta seja roubada e a avisar amigos/familiares sobre o episódio — inclusive instruindo-os a não fazer nenhum tipo de pagamento ou transferência bancária.

De acordo com o Olhar Digital, a campanha será exibida no Facebook, no Instagram e no YouTube, nos principais sites de notícias, telas de condomínios residenciais, rádios e jornais impressos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de também contar com inserções em programas de TV aberta (com a participação de influenciadores como Evaristo Costa, Gabriela Prioli, Matheus Ribeiro, Mari Palma e Paulo Vieira).

Nós também fizemos a nossa parte: no meio do ano passado, publicamos um vídeo com informações importantes para que você não caia em golpes no WhatsApp.

Vale a pena conferir. 😉