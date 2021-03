1Password ganha otimização para Macs com Apple Silicon

Demorou um pouco, mas o famoso e ótimo aplicativo 1Password está agora otimizado para os mais novos — e futuros — Macs equipados com chips da Apple.

A versão 7.8 do gerenciador de senhas mais famoso do macOS roda agora nativamente em Macs com processadores M1, sem a necessidade do Rosetta (que “traduz” aplicativos escritos para a arquitetura da Intel para a arquitetura ARM, dos chips da Maçã).

Além dessa novidade, a nova versão traz muitas correções de bugs e melhorias interessantes, incluindo: uso de memória ao editar itens no cofre, performance do Touch ID e do Apple Watch no desbloqueio, opção de desativar o salvamento automático de cartões de crédito ao digitar no Safari, histórico de senhas em ordem cronológica reversa e muito mais — a lista de melhorias e correções e longa!

O 1Password 7.8 para macOS está disponível para download no site da AgileBits como um binário universal — ou seja, um app com instruções que rodam tanto em Macs Intel quanto M1. A versão do aplicativo distribuída pela Mac App Store deverá ser atualizada em breve

via MacRumors