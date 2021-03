AirPods Max ganham sua primeira atualização de firmware

A Apple liberou hoje a primeira atualização de firmware (compilação 3C39 ) dos AirPods Max — a anterior, que veio instalada de fábrica nos fones de ouvido, era a 3C16 .

Publicidade

Como sempre, a Apple não informa o que exatamente muda nessas atualizações de firmware dos seus fones de ouvido — a tendência, no entanto, é que ela traga correções de bugs e melhorias gerais nos recursos.

Vale notar que alguns usuários chegaram a reclamar do comportamento da bateria dos AirPods Max, então vamos torcer para que a nova versão do firmware venha com melhorias nesse sentido.

Para atualizar, basta usar os seus fones normalmente — a atualização é feita no momento em que os AirPods Max são conectados ao iPhone ou ao iPad. Uma forma de “forçar” o update é colocar o smartphone/tablet para recarregar e, depois, começar a usar os fones.

Publicidade

Para chegar a versão instalada nos seus AirPods Max, você precisa necessariamente estar com eles conectados ao seu iPhone ou iPad e ir em Ajustes » Geral » Sobre » AirPods.

AirPods Max, de R$6.899,00 por R$5.999,99 em até 12x https://t.co/EFTMMvKtmN — MM Ofertas (@MMOfertas) March 9, 2021

Numa nota relacionada, nós acabamos de informar nos nossos canais de ofertas que os AirPods Max estão em promoção. Se você já estava pensando em comprar um, quem sabe essa seja uma oportunidade. 😉

via MacRUmors