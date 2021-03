Apple começará a fabricar iPhones 12 na Índia em breve

Dia após dia, as relações da Apple com a Índia vão se estreitando — mesmo com os eventuais obstáculos, como sérias violações de leis trabalhistas por parte das suas parceiras locais. Hoje, a empresa anunciou que começará em breve a fabricar o iPhone 12 no país da Ásia Meridional.

A notícia é significativa por vários motivos. Para início de conversa, trata-se da primeira vez que a Apple fabrica um flagship atual no país — até então, apenas iPhones mais antigos ou baratos, como o 11 ou o SE, eram produzidos por lá.

Em comunicado enviado ao IANS, divulgado pelo Business Insider, a Apple afirmou estar “orgulhosa” de iniciar a produção do iPhone 12 na Índia para os seus consumidores locais — isto é, pelo visto, a fabricação do aparelho em território indiano será apenas para demanda interna.

Isso poderia soar como uma imprudência em anos anteriores, considerando que o iPhone nunca foi campeão de vendas no país, mas o cenário está gradualmente mudando: basta notar que a pré-venda do iPhone 12 na Índia bateu recordes, com amplas promoções realizadas por operadoras e revendedoras autorizadas. Além disso, o último trimestre foi o melhor da Apple no país, financeiramente falando, em toda a sua história por lá.

Além de satisfazer às novas exigências do mercado indiano, o início da produção do iPhone 12 no país também é mais um marco no processo, posto em prática pela Apple há alguns anos, de diminuir a dependência da sua cadeia produtiva em relação à China. Já temos notícias de novos investimentos e contratos com fornecedoras em países como o Vietnã e a Indonésia, e a Índia pode ser mais um terreno fértil — afinal, nada impede que a produção do iPhone 12 se expanda por lá num futuro próximo.

Unindo tudo isso com a promessa de abrir a primeira loja da Apple indiana em 2021, é provável que a Maçã tenha um ano bem interessante no sul da Ásia. Vamos acompanhar.

via AppleInsider