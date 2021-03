Apple se expande na Irlanda com novo prédio em Cork

No fim do ano passado, comentamos que a Apple estava interessada em expandir suas operações em Cork (na Irlanda), onde está localizada a sede europeia da companhia.

Agora, uma nova reportagem do Irish Examiner informou que a gigante de Cupertino está fechando um acordo para alugar um novo prédio com capacidade de alocar até 400 funcionários (inicialmente).

Segundo as informações, o edifício possui quase 11 mil metros quadrados de espaço — com a possibilidade de expandir ainda mais (para até 27,8 mil metros quadrados), incluíndo até mesmo licenças para 325 apartamentos. O empreendimento custou cerca de 160€ milhões.

A Apple retomou as discussões sobre sua expansão na Irlanda nas últimas semanas, após suspender as negociações devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) — o que também impediu que a empresa cumprisse com seu plano inicial de acomodar cerca de 1.000 funcionários extras na cidade.

A Apple tem uma base em Cork há mais de 40 anos e já emprega cerca de 6.000 funcionários em diversos locais da cidade. A ligação entre a Apple e a Irlanda também gerou um grande processo envolvendo a cobrança bilionária de impostos retroativos.

via iMore