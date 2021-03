Como evitar que as notificações sumam da tela (iPhone e iPad)

As notificações de aplicativos no iPhone e iPad são muito úteis. Graças a elas, você não precisa abrir toda hora um mensageiro, por exemplo, para checar se chegou alguma mensagem nova.

Por padrão, elas chegam e ficam temporariamente no topo da tela do dispositivo antes de irem para a Central de Notificações. Porém, com uma simples configuração, você consegue fazer com que elas fiquem fixas (a Apple chama de “persistentes”), evitando que você “perca” a notificação.

Para alterar o comportamento de uma notificação, vá em Ajustes » Notificações e selecione o app que deseja fazer a mudança. Depois, na seção “Estilo de Banner”, toque em “Persistente”.

Fácil, não? 😊