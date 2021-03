Como integrar o Apple Music ou o Spotify ao Shazam

O Shazam, famoso serviço de reconhecimento de músicas — que foi comprado pela Apple no final de 2017 —, permite que você descubra canções que estão tocando no ambiente de uma maneira bem rápida.

Além de poder reconhecê-las, é possível vincular um serviço de streaming de músicas como o Apple Music ou o Spotify.

Saiba como vincular a sua conta e aproveitar ainda mais o reconhecimento de músicas.

Apple Music

Abra o Shazam no iPhone ou iPad. Depois, deslize o dedo para cima, toque na engrenagem localizada no canto inferior esquerdo para abrir os ajustes e ative a opção “Sincronizar Shazams com Apple Music”.

Caso ainda não assine o serviço, já demos uma dica aqui no MacMagazine que segue valendo: o Shazam está com uma oferta de cinco meses grátis para novos assinantes do Apple Music.

Depois que conectar, você pode ouvir as músicas reconhecidas por ele. Para isso, basta tocar em Apple Music próximo ao Shazam.

Ao conectá-lo com o Apple Music, ele automaticamente vai enviar as músicas reconhecidas a uma playlist chamada “Faixas do Shazam”. Para isso, claro, é necessário que você tenha uma assinatura do Apple Music.

Caso queira adicionar em outra playlist do serviço, toque em “Adicionar” e escolha para qual lista deseja enviar a música.

Spotify

Para conectar o Spotify ao Shazam, o processo é igual, com alguns poréns. No iPhone ou iPad, deslize o dedo para cima no app e abra os ajustes. Depois, toque em “Conectar” e aceite os termos de uso. Para que o serviço crie playlists com os Shazams descobertos, basta aceitar essa opção na hora da vinculação.

Para visualizar as suas músicas descobertas, deslize para cima no iPhone ou iPad. Em dispositivos Android, deslize para a esquerda a partir da tela principal para acessar a biblioteca.

É importante ter em mente que não é possível conectar o Apple Music e o Spotify simultaneamente no Shazam — mas, de qualquer forma, via de regra a pessoa assina ou um, ou outro. 🤷🏼‍♂️

Bônus: YouTube Music e Deezer

Usuários de outros serviços de streaming também não ficaram de fora da integração, mesmo elas sendo mais básicas.

Se tiver o YouTube Music ou o Deezer instalado em seus aparelhos, toque nos três pontinhos ao lado de um Shazam e escolha “Abrir com YouTube Music” ou “Abrir com Deezer”. No caso do YouTube Music, porém, essa integração ainda está indisponível para usuários de iPhones e iPads.