CorelDRAW 2021 chega com suporte ao M1 e app para iPad

Depois de quase duas décadas, o CorelDRAW retornou ao Mac em grande estilo em 2019 e ganhou uma boa atualização em 2020. Pois agora, em 2021, mais um belo update com duas novidades importantíssimas: suporte ao Apple Silicon (ao chip M1 dos Macs mais recentes, portanto) e um novo app adaptado para iPad.

Publicidade

O aplicativo para iPadOS, intitulado CorelDRAW.app, não traz todos os recursos da suíte, mas já é um ótimo ponto de partida: por lá, é possível fazer ajustes nos seus projetos, conferir camadas e elementos, colaborar com outras pessoas da sua equipe e conferir comentários em tempo real de colegas e clientes (mais sobre isso a seguir).

A CorelDRAW Graphics Suite 2021, por sua vez, traz essas e outras novidades interessantes — não só para macOS e iPadOS, mas também para o Windows. Em termos gerais, temos um novo dashboard com todos os seus arquivos na nuvem; com um toque, você pode visualizar os arquivos em tamanho maior, o status do projeto e os comentários da sua equipe; é possível compartilhar seus designs diretamente do dashboard sem abrir o arquivo.

No terreno das colaborações, temos agora também comentários ao vivo — colegas e clientes podem comentar e anotar designs ao vivo no aplicativo CorelDRAW. Outras novidades de trabalho incluem um modo de visualizações multipáginas, uma ferramenta de exportação mais poderosa e um inspetor de páginas inteligente, que mostra todos os seus designs em thumbnails com opções facilmente acessíveis.

Outras novidades para design incluem suporte a desenho em perspectiva (em um, dois ou três pontos) e linhas-guia personalizadas. O Corel PHOTO-PAINT 2021, por sua vez, inclui uma nova ferramenta de substituição de cores e um inspetor de ajustes, além de suporte ao formato de imagens HEIF, do iPhone.

A CorelDRAW Graphics Suite 2021 já está disponível para venda, por R$1.450 na licença anual ou R$2.900 na compra avulsa.

via PCWorld