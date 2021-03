F1 lança seu próprio serviço de streaming no Brasil

Se você, como eu, é fã de F1, então preste atenção nessa novidade. Não, não vamos falar das mudanças (aparentemente pontuais, por conta da pandemia) nos carros, do novo composto dos pneus, das movimentações de pilotos, trocas de equipes e tudo mais. O assunto aqui é sobre como você poderá acompanhar a temporada 2021.

A Globo, que tinha os direitos de transmissão até 2020, não chegou a um acordo com a Liberty Media, grupo que controla a Fórmula 1. Um dos pontos que as empresas discordavam girava em torno da disponibilização da F1 TV Pro, serviço de streaming da Liberty Media (que já existe em diversos países).

Até 2020, a única modalidade de serviço que a Liberty Media disponibilizava no Brasil era o F1 TV Access (R$15,90 no plano mensal ou R$142,90 no anual), que conta com acervo de corridas antigas e documentários.

A Globo saiu da jogada e, com o terreno livre para negociar um acordo com uma nova emissora, a Liberty Media exigiu em contrato que a F1 TV Pro desembarcasse no Brasil. A Band topou as condições e fechou um acordo com os diretos de transmissão da F1 por duas temporadas, 2021 e 2022.

Ou seja, fãs da categoria no Brasil poderão assistir aos treinos e às corridas de duas formas: pela Band ou pelo serviço F1 TV Pro.

Na TV aberta, a Band confirmou que transmitirá todas as 23 corridas ao vivo. Os treinos classificatórios serão exibidos no Bandsports, canal fechado do grupo. A única exceção será na abertura da temporada, no GP do Bahrein (no dia 27 de março), que terá a classificação e a corrida exibidas no canal convencional.

Já na F1 TV Pro, assinantes terão acesso à transmissão de todas as sessões ao vivo, incluindo provas, treinos classificatórios e livres — além das câmeras onboard dos 20 carros do grid. O plano mensal custa R$29,90, enquanto o anual sai por R$229,90.

Além da chegada ao Brasil, o serviço em si conta com melhorias na tecnologia de transmissão, nos controles de reprodução, na troca de canais, na interface e mais.

O serviço já está disponível por meio do app F1 TV (iPhones e iPads; em algum momento de 2021, uma versão para Apple TVs será lançada) ou do site F1TV.com em 85 territórios (incluindo Portugal), com narração em 6 diferentes idiomas — a versão em português é a da Band.

via Folha