“Greyhound” e “Wolfwalkers” recebem indicações ao BAFTA

A temporada de premiações de Hollywood continua a todo vapor e o Apple TV+ está ganhando um gás importante — já tivemos várias vitórias de “Ted Lasso” nos prêmios televisivos e, ontem, as indicações dos Sindicatos dos Diretores e Produtores de Hollywood.

Hoje, foi a vez do BAFTA (British Academy of Film and Television) de anunciar seus indicados à premiação de 2021, e duas produções do Apple TV+ foram lembradas: “Greyhound” e “Wolfwalkers”.

Congratulations to these Apple Original Films on their British Academy of Film and Television Arts nominations. #EEBAFTAs — Apple TV (@AppleTV) March 9, 2021 Parabéns a estes filmes originais Apple por suas indicações ao BAFTA.

O filme de guerra estrelando (e escrito por) Tom Hanks recebeu duas indicações — a primeira delas na categoria de Melhor Som:

“Greyhound”

“Relatos do Mundo”

“Nomadland”

“Soul”

“O Som do Silêncio”

A outra indicação foi na categoria de Melhores Efeitos Visuais:

“Greyhound”

“O Céu da Meia Noite”

“Mulan”

“O Grande Ivan”

“Tenet”

Já a animação do Cartoon Saloon, distribuída pela Apple e pela GKIDS, foi indicada à categoria de Melhor Animação — com apenas dois concorrentes (e ambos da Disney/Pixar, vale notar):

“Dois Irmãos”

“Soul”

“Wolfwalkers”

A cerimônia do BAFTA 2021 ocorrerá (virtualmente) ao longo de duas noites, nos dias 10 e 11 de abril, e será transmitida online nos canais digitais da BBC. A lista completa de indicados pode ser conferida aqui.

Lembrando que essa premiação é exclusiva para filmes — os prêmios de TV da instituição são anunciados no meio do ano, então é provável que os ingleses lembrem-se de mais produções do Apple TV+ até lá.