Kuo: headset da Apple terá 15 câmeras e “biometria inovadora”

Ontem, como informamos, o analista Ming-Chi Kuo trouxe mais detalhes sobre os planos da Apple para seus (supostos) futuros dispositivos de AR/VR .

Um pouco depois, Kuo deu mais uma “pincelada” sobre essas previsões e disse que o headset da companhia terá diversos módulos de câmera para permitir uma “experiência avançada e biometria inovadora”.

De acordo com o próprio Kuo, o headset de AR/VR será o primeiro de uma sequência de dispositivos da Apple com esse tipo de tecnologia. Ainda segundo ele, o gadget contará com 15 módulos de câmera — destes, 8 serão dedicados a experiências de vídeo em AR; 1 detectará o ambiente para o posicionamento dos objetos na cena; e 6 módulos permitirão “biometria inovadora”, como denominado pelo analista.

Kuo também apontou que os componentes serão fornecidos pela Largan Precision, uma fabricante taiwanesa que atualmente fornece módulos de lentes de câmeras para iPhones e outros dispositivos.

Graças ao uso desse conjunto avançado de câmeras e da possível implantação de telas Micro OLED, Kuo diz que o primeiro vestível de AR/VR da Apple proporcionará uma “experiência imersiva que é significativamente melhor do que os produtos VR existentes”.

As expectativas estão realmente altas.

via MacRumors