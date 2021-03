Mark Zuckerberg minimiza rumores de headset da Apple

À medida que os rumores sobre os planos da Apple para criar produtos de AR/VR se intensificam, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, decidiu comentar (mesmo que implicitamente) os supostos esforços da Maçã.

Publicidade

Em uma entrevista durante o podcast do The Information, Zuckerberg disse que o objetivo do Facebook é oferecer “produtos com o menor custo possível, a fim de distribuí-los a todos”.

Para bom entendedor, meia palavra basta. Nesse sentido, é provável que Zuckerberg tenha se referido aos rumores (divulgados pelo próprio The Information, vale notar) de que o primeiro headset da Apple poderá custar até US$3.000.

Acho que nossa tendência será tentar oferecer esses produtos com o custo mais baixo possível para poder distribuí-los a todos. Ao contrário de algumas outras empresas, que basicamente cobram preços premium como seu modelo de negócios, um dos nossos princípios básicos é que queremos servir a todos.

Por fim, o executivo do Facebook também deu sua opinião sobre as especulações mais recentes de que o headset da Apple poderá contar com um conjunto de câmeras que exibirão o mundo ao seu redor na tela do dispositivo (tecnologia conhecida como pass-through, ou passagem), a fim de aprimorar a experiência de AR/VR.

Publicidade

Você provavelmente não vai querer viver em um mundo de realidade virtual de passagem tão cedo, pois não vai querer abrir mão da nitidez do que seus olhos podem realmente ver em termos de contraste e brilho das cores se tudo ficar um pouco mais monótono em realidade virtual.

Se Apple e Facebook já não se dão muito bem usualmente, é apenas natural que as duas vão se digladiar quando estiverem competindo no mesmo mercado.

via 9to5Mac