Patente da Apple descreve telas dobráveis que se aquecem para evitar rachaduras

O prospecto do iPhone dobrável, ainda que longínquo, está mais vivo do que nunca — e os rumores agora concentram-se nas formas como a Apple lidará justamente com a parte fundamental do aparelho: a sua tela. Já falamos de patentes que indicam a busca da Maçã por um componente mais resistente a fissuras e, agora, um novo registro foi encontrado para fortalecer essa tese.

O AppleInsider trouxe à tona recentemente a patente 10.943.529 , registrada pela Apple em dezembro de 2017(!) e concedida à empresa esta semana pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO). A ideia, aqui, é basicamente usar o calor como uma forma de evitar rachaduras e fissuras na tela dobrável — ou, mais especificamente, na porção da tela que de fato se dobra e desdobra.

Explico: mesmo em telas de plástico flexível, os materiais que revestem os display podem ser suscetíveis a rachaduras, especialmente por conta do enrijecimento causado por temperaturas mais frias. A patente da Apple usaria elementos de calor para aquecer os materiais e torná-los mais flexíveis, aumentando a durabilidade do produto.

Na ideia dos engenheiros da empresa, o aparelho dobrável teria sensores que detectariam a sua temperatura interna — no caso de a temperatura estar abaixo de um limite considerado seguro, o aparelho enviaria uma notificação ao usuário (sonora ou numa possível tela externa) indicando esse perigo e uma fechadura poderia impedir a abertura do aparelho até que os elementos de calor cumprissem seu papel de aquecer a tela.

Os elementos de calor poderiam ser componentes novos e específicos, posicionados próximos às partes dobráveis da tela, ou mesmo os próprios pixels do display — afinal de contas, um ponto emissor de luz emite, também, calor.

Obviamente, como sempre destacamos, uma patente é apenas uma patente — pode ser que a Apple nunca empregue uma tecnologia do tipo (ou mesmo escolha um direcionamento completamente diferente para o iPhone dobrável). Ainda assim, é sempre interessante ver os desafios que os engenheiros da Maçã estão tentando superar.