Sonos lança alto-falante ultraportátil com suporte ao AirPlay 2

A Sonos é uma das marcas mais respeitadas do mundo do áudio, mas sua imagem é geralmente mais associada a produtos exclusivamente domésticos — alto-falantes grandes e (quase sempre) fixos, partes de sistemas de som majestosos que você instala na sua casa.

A criação mais recente da empresa, entretanto, não tem nada a ver com isso — a ideia, aqui, é entrar no mercado dos alto-falantes Bluetooth ultraportáteis, disputando terreno com criações da Bose e da JBL. E o Sonos Roam tem currículo para isso, a começar por uma silhueta pequena discreta, pesando menos de 450 gramas, e a bateria que pode durar até 10 horas em uso normal.

Além do Bluetooth 5.0, o Roam também tem conectividade Wi-Fi — ele é inteligente o suficiente, inclusive, para fazer a troca automática, permanecendo conectado ao Wi-Fi enquanto estiver em casa e mudando para o Bluetooth ao perder o alcance da rede doméstica. Além de conectar-se à Alexa e ao Google Assistente, ele traz suporte ao AirPlay 2 — fazendo do Roam um dos aparelhos mais baratos com suporte ao protocolo, aliás.

No papel, as habilidades sonoras do alto-falante são interessantes, com dois amplificadores classe H, um mid-woofer e um tweeter; segundo a Sonos, trata-se do melhor som entre os alto-falantes ultraportáteis disponíveis no mercado.

O dispositivo conta ainda com um microfone de longo alcance para capturar seus comandos de voz a qualquer distância dentro de um cômodo, bem como certificado IP67 de resistência a água e poeira. Ele pode ser recarregado via USB-C ou em qualquer base Qi — sim, temos suporte a carregamento sem fio. A Sonos venderá, inclusive, uma base de carregamento magnética própria por US$50.

O Sonos Roam será vendido em versões preta e branca e já está em pré-venda no site da empresa por US$170. O lançamento ocorrerá no dia 20 de abril em múltiplos países e regiões.

