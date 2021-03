Stories do Instagram ganharão sticker de legenda automática

Em uma movimentação muito bem-vinda na perspectiva da acessibilidade, o Instagram está prestes a adicionar um recurso que permitirá que usuários adicionem legendas automáticas aos seus Stories. A novidade foi descoberta pelo insider Matt Navarra e compartilhada no Twitter, como vocês podem ver abaixo.

O recurso funcionará por meio de um novo sticker: com os Stories já devidamente gravados, basta colocar o adesivo de legenda automática no conteúdo e o sistema se encarregará de reconhecer as falas e transformá-las em texto, que aparecerá na tela sincronizado com a voz dos participantes do vídeo. Será possível personalizar a aparência e o formato da legenda, da mesma forma que um texto tradicional.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories



You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3 — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021

A novidade é interessante em vários sentidos: além de ser uma benção para usuários com problemas de audição (ou falantes de outros idiomas), ela faz com que o Instagram parta na frente do TikTok — legendar os vídeos faz parte da “etiqueta básica” da rede chinesa e do formato de Stories em geral, mas os usuários do TikTok precisam digitar as legendas manualmente ou recorrer a serviços externos para adicioná-las.

O Instagram ainda não confirmou a existência do recurso nem deu mais detalhes sobre ele, então ainda não sabemos quando ele será disponibilizado nem os idiomas suportados a princípio. De qualquer forma, muito bom saber da sua existência.

via Engadget