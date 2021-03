★ 7 razões para usar a NordVPN no seu iPhone, iPad e Mac

Já falamos aqui, em texto e em vídeo, sobre o que são as famigeradas VPNs e quais as razões para utilizá-las nos seus dispositivos. Pois hoje, estamos aqui para falar sobre um dos serviços de VPN mais populares do mundo: a NordVPN.

Mais que isso: abaixo, vamos listar sete razões para você escolher a NordVPN como sua provedora de redes privadas virtuais. Vamos lá?

É fácil de usar

Falando pessoalmente como alguém que nunca tinha usado uma VPN antes, a facilidade de uso da NordVPN me surpreendeu. O serviço conta com apps para todas as principais plataformas (macOS, iOS, Android, Windows, Linux, Android TV, Chrome e Firefox) e funciona perfeitamente em todas elas: é tudo uma questão de escolher seu plano, criar sua conta e fazer o login nos aplicativos.

Uma vez credenciado, tudo o que você precisa fazer é escolher de onde virá a sua conexão. Você pode escolher, inclusive, a opção “Conexão Rápida” para que o serviço faça tudo por você: a NordVPN identificará qual servidor fornecerá a conexão mais rápida naquele momento.

Também é possível definir presets para determinados tipos de navegação, como velocidade ou downloads — e, claro, escolher seu servidor por país (com mais de 50 territórios disponíveis).

Você pode usar em múltiplos dispositivos

Uma vez com um plano ativo na NordVPN, você pode ativar suas redes privadas virtuais em todos os seus dispositivos: computador, tablet, smartphone — é possível usar sua conta em até seis aparelhos simultaneamente, o que corresponde a basicamente o dobro do que nós costumamos usar no dia a dia.

Com isso, você não precisa fazer aqueles velhos malabarismos de “entra com a conta aqui, desconecta dali” — basta configurar tudo uma vez e se despreocupar para o resto da vida.

É rápido

Um engano muito comum sobre VPNs é pensar que elas tornam sua conexão lenta — o que é até verdade sobre serviços de VPN gratuitos, por conta dos passos extras adicionados no processo de conexão à internet e na criptografia dos seus dados.

Serviços premium como o NordVPN, entretanto, têm tecnologias para mitigar essa perda — e até mesmo tornar sua conexão mais rápida, já que as redes virtuais podem contornar os controles de velocidade (traffic shaping) da sua operadora.

Nos meus testes, não houve qualquer perda de velocidade ao ativar uma rede virtual da NordVPN, tanto nos feitos pelo Speedtest quanto na sensação geral ao navegar na internet, baixar arquivos e assistir a vídeos online.

Vale notar que a NordVPN é certificada pela empresa alemã AVTEST como a VPN mais rápida do mercado e os servidores da empresa estão sendo atualizados para modelos de 10Gbits — ou seja, em breve, essas conexões poderão ser ainda mais rápidas! E com o novo protocolo NordLynx, as velocidades podem atingir seu pico sem afetar a segurança da sua navegação. Aliás, falando nela…

É barato

Não, ter um provedor de VPN extremamente rápido e seguro não é caro: a NordVPN está com uma promoção de aniversário com 68% de desconto no plano de 2 anos, no qual você pagará o equivalente a apenas US$3,71 por mês. Também é possível desfrutar de planos anuais ou mensais, dependendo da sua necessidade, e você tem uma garantia de 100% de reembolso por 30 dias caso o serviço não lhe satisfaça.

É mais seguro

Um dos principais apelos das VPNs é a dose de segurança extra na sua conexão — afinal de contas, em vez de ter sua internet ligada ao servidor mais próximo do seu local físico, que pode expor sua localização e sua identidade, você terá toda a sua navegação redirecionada para um servidor em algum outro ponto do mundo (aleatório ou escolhido por você).

Obviamente, você precisa escolher um provedor de VPN confiável, que ofereça criptografia na conexão e outros recursos de segurança — afinal de contas, do contrário, você estará basicamente cedendo toda a sua navegação a um provedor desconhecido. Felizmente, a NordVPN tem todos os recursos de segurança que você poderia querer, evitando que seu provedor de internet tenha acesso aos seus dados e permitindo que você navegue tranquilamente, de forma mais anônima e protegida.

É ainda mais seguro

Navegação criptografada é um recurso encontrado em basicamente todos os provedores de VPN premium, mas a NordVPN vai mais além: todos os servidores da empresa são baseados apenas em RAM , e não em discos rígidos — isto é, todos os dados salvos são temporários e mesmo os dados de navegação criptografados dos usuários são armazenados apenas durante o uso (como é natural da RAM).

Uma auditoria de 2020 comprovou a política da empresa de não armazenar dados dos clientes, inclusive.

A empresa também está começando a implementar seus próprios servidores ao redor do mundo, acessados exclusivamente pela NordVPN, para garantir segurança máxima aos usuários.

Você pode acessar conteúdo internacional

Para os aficionados pelo mundo do audiovisual, como eu, este é o principal apelo de uma VPN: é possível acessar o catálogo estrangeiro de todas as plataformas de streaming — além de obter acesso a serviços que ainda não estão disponíveis por aqui, como HBO Max e Hulu.

Eu, pessoalmente, passei o fim de semana assistindo ao “The Great British Baking Show” na Netflix dos Estados Unidos — de opções que não estão disponíveis no Brasil, você pode curtir também séries como “Parks and Recreation” e “Além da Imaginação”, além de filmes como “Taxi Driver” e “Laranja Mecânica”. O mesmo vale para serviços como Amazon Prime Video e Disney+.

A melhor parte é que você não precisa fazer nenhuma configuração mirabolante para isto: basta selecionar o país desejado, entrar no app ou site da sua plataforma favorita e aproveitar.

Portanto, se você está procurando uma forma de proteger sua navegação em todos os seus dispositivos, acessar conteúdo de outras partes do mundo e não precisar gastar mais do que dois neurônios para isso, não deixe de considerar a NordVPN!

