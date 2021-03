Adobe anuncia ferramenta de Super Resolução e novidades em apps

A Adobe fez a festa dos fotógrafos, designers e ilustradores donos de Macs recentes hoje pela manhã, com o lançamento da nova versão do Photoshop com suporte ao Apple Silicon e o chip M1.

As novidades da gigante não pararam por aí, entretanto — temos também novos recursos em uma série de apps e plugins da empresa, que conferiremos a seguir.

Super Resolution

A novidade mais chamativa do dia é um recurso de “Super Resolução” (Super Resolution) que chegará em breve ao plugin Adobe Camera Raw, integrado ao Lightroom e ao Lightroom Classic.

Quem já usou alguma versão recente do Pixelmator sabe do que se trata: basicamente, temos aqui uma ferramenta de inteligência artificial que “entende” a sua imagem para ampliar a sua resolução sem perda (ou com perda bem menor, ao menos) de qualidade. O recurso funciona em imagens RAW ou em formatos mais comuns, como JPEG, PNG e TIFF.

A ferramenta pode ampliar as fotos em até 4x mantendo arestas definidas e com a preservação de detalhes, além de alterar de forma inteligente ajustes que você tenha aplicado anteriormente (como cor, correção de ruído ou filtros). Para usá-la, bastará clicar na imagem com o botão direito, selecionar a opção “Aprimorar” e marcar a caixa de seleção da Super Resolução.

A Adobe não informou quando o recurso será liberado para o público, mas considerando o avanço do seu funcionamento, é bem provável que ouçamos mais notícias sobre isso em breve.

Photoshop para iPad

Enquanto isso, a versão do Photoshop para iPad ganhou um recurso muito importante para quem usa o aplicativo para trabalho e/ou projetos avançados: suporte ao histórico de versões em documentos salvos na nuvem. Com isso, você pode conferir cada mínima mudança feita nos seus projetos desde a sua gênese, diretamente do iPad.

Premiere Pro

O editor de vídeos profissional da Adobe ganhou uma nova interface para a adição e edição de legendas — ainda este ano, o software será atualizado com um recurso extra nesse sentido, que incorporará tecnologias de reconhecimento de fala para adicionar legendas aos seus vídeos automaticamente (você, claro, poderá editar tudo nos mínimos detalhes, mas o “trabalho bruto” ficará a cargo do aplicativo).

Outras novidades já disponibilizadas incluem a possibilidade de copiar/colar racks de efeitos de áudio, uma ferramenta de estabilização de vídeos 4x mais rápida e suporte a vídeos capturados pela câmera ARRI Alexa Mini.

After Effects

O software de gráficos e pós-produção, por sua vez, ganhou um recurso que exibe prévias de rascunhos 3D em tempo real, bem como uma nova ferramenta que indica o plano da superfície no modo de modelagem — desta forma, é possível orientar de forma mais intuitiva seus projetos no espaço de criação, com uma linha do horizonte, um ponto de fuga e muito mais.

Outras novidades incluem uma toolbar reorganizada de modo intuitivo, a substituição fácil de mídias nos templates de gráficos e um novo recurso, em fase de beta pública, que acelerará em 3x os renders multi-frame em máquinas com processadores de múltiplos núcleos.

Além das novidades mais importantes, outros aplicativos e produtos da Creative Cloud também receberam atualizações nos últimos dias, como o Premiere Rush, o Character Animation, o Audition e o Adobe Stock.

Você já pode atualizar seus apps para conferir tudo o que há de novo.

