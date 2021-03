Apple teria cortado produção de iPhones 12 e “adiado” novos MacBooks Pro

No começo deste ano, muito se repercutiu sobre as vendas do iPhone 12 mini não estarem ficando dentro das expectativas da Apple — causando, possivelmente, um corte na produção do modelo.

Agora, informações do Nikkei dão conta de que a demanda pelo iPhone 12 mini seria, de fato, “muito menor do que a Apple esperava”. Não só isso, mas a gigante de Cupertino teria cortado os pedidos de todos os iPhones em cerca de 20%, com o modelo de 5,4 polegadas sendo o mais afetado pela redução — mas isso não deverá impedir o lançamento de um provável “iPhone 13 mini”, vale notar.

Embora a redução no números de pedidos seja natural para este período do ano (passadas as compras de fim de ano e o Ano Novo Chinês), o Nikkei sugere que a Apple está mesmo reduzindo sua previsão de vendas para o primeiro semestre de 2021.

Nesse sentido, as previsões eram, inicialmente, de que a produção de iPhones chegaria a 96 milhões de unidades no primeiro semestre deste ano — incluindo toda a linha mais recente e modelos mais antigos, como os iPhones 11 e SE. Agora, a empresa estaria visando a produção de cerca de 75 milhões de unidades para o mesmo período.

O Nikkei também informou, brevemente, que a Apple teria “adiado” para o segundo semestre o início da produção em massa de dois novos MacBooks com Apple Silicon — cuja fabricação estaria programada, anteriormente, para maio ou junho deste ano.

Embora o Nikkei não tenha especificado qual modelo seria esse, há fortes suposições de que esses sejam os MacBooks Pro que o analista Ming-Chi Kuo disse que a Apple poderá lançar no segundo semestre deste ano — novos modelos com telas de 14 e 16 polegadas.

