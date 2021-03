Apple TV+ terá minissérie com Natalie Portman e Lupita Nyong’o

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+: hoje, a Maçã deu o sinal verde para a produção da minissérie “Lady in the Lake”, baseada no bestseller homônimo de Laura Lippman, e estrelando duas vencedoras do Oscar: Natalie Portman (“Cisne Negro”) e Lupita Nyong’o (“12 Anos de Escravidão”).

A série, assim como o livro, será ambientada na Baltimore dos anos 1960 e seguirá Maddie Schwartz (Portman), uma cordata dona de casa que resolve reinventar a própria vida como jornalista investigativa por conta de um caso de assassinato nunca solucionado na região. Seu novo caminho a coloca em rota de colisão com Cleo Sherwood (Nyong’o), uma mulher batalhadora que equilibra a maternidade com múltiplos empregos e torna-se uma das principais líderes do Movimento Negro de Baltimore.

Alma Har’el (“Honey Boy”) dirigirá os episódios e escreverá o roteiro do piloto. Har’el, Portman e Nyong’o serão produtoras executivas junto a Dre Ryan (“The Man in The High Castle”), que também atuará como roteirista.

“Lady in the Lake” será, inclusive, o primeiro projeto televisivo de Har’el e de Portman. Ainda não há, entretanto, informações sobre outros membros do elenco ou possíveis data de estreia — ficaremos de olho, claro.