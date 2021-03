Beta pública de League of Legends: Wild Rift chegará ao Brasil ainda este mês

A saga da famigerada versão de League of Legends (o famoso Lolzinho, para os íntimos) para iPhones e outros dispositivos móveis está rendendo: os primeiros rumores sobre o jogo chegaram há quase dois anos; a Riot Games, desenvolvedora da franquia, anunciou a sua existência oficial em outubro de 2019, prometendo um lançamento para 2020.

Publicidade

2020 chegou e foi embora (com… alguns percalços nesse ínterim, claro) e nada de jogo. Apenas alguns territórios, como a Europa e o Oriente Médio, receberam uma versão de testes pública após a apresentação da Riot Games na keynote do iPhone 12. Agora, enfim, uma previsão concreta: de acordo com a desenvolvedora, League of Legends: Wild Rift ganhará uma versão beta pública no continente americano ainda este mês, no dia 29 de março.

O jogo, popularmente conhecido como LoL Mobile, terá versões para iOS e Android — ambas terão o período de testes públicos iniciado no mesmo dia. Para compensar o atraso, a Riot Games dará aos testadores itens exclusivos, que deverão se tornar deveras valiosos quando o jogo enfim for lançado em versão final.

Sobre o jogo em si, a expectativa é que tenhamos aqui uma experiência bem próxima do LoL “tradicional”, com alguns personagens da versão do jogo para PC e jogabilidade semelhante — com adaptações, claro, para que tudo funcione normalmente com os controles por toque.

Publicidade

No caso do iOS, os requisitos mínimos para rodar League of Legends: Wild Rift são até modestos: você precisará de um iPhone rodando o iOS 10 ou superior, no mínimo com um chip A8 e 1GB de RAM — ou seja, até mesmo o iPhone 6 poderá rodá-lo (teremos que aguardar para ver a performance, entretanto).

O jogo ainda não está disponível nas App Stores do Brasil ou dos Estados Unidos, mas já figura em várias lojas ao redor do mundo por conta do lançamento antecipado da beta. Nos próximos dias, a Riot Games deverá divulgar mais detalhes de como os jogadores poderão obter esse acesso prévio — e, com sorte, uma previsão de quando a sua versão final enfim será disponibilizada.

via The Verge