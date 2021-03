Conceito: “iPhone 4 2022” seria um sonho de ergonomia

Lembram de quando os iPhones tinham 3,5 polegadas, e a comunidade tecnológica se dividia entre os que clamavam por telas maiores e os que diziam que qualquer aumento seria um pesadelo de ergonomia? Pois é: independente de quem estava certo, quase uma década depois, parece que fomos um pouco além da conta — vide as 6,7 polegadas do iPhone 12 Pro Max.

Obviamente, temos modelos menores para satisfazer mãos e bolsos menos generosos, mas o que dizer do retorno ao formato do icônico iPhone 4 para um aparelho contemporâneo? Não, nunca vai acontecer, mas isso não significa que não possamos sonhar — e foi exatamente o que fez o pessoal do canal Concept Creator.

Destacado pelo blog LetsGoDigital, o conceito traz as exatas linhas do iPhone 4 (que, aliás, de repente estão “contemporâneas” novamente com o retorno às linhas retas na família do iPhone 12), mas com componentes atualizados para a nova década: para início de conversa, com uma tela OLED sem bordas, ocupando toda a superfície frontal do aparelho.

O dispositivo teria também uma porta Lightning, câmera única na traseira, Touch ID embutido na tela e outras especificações modernas — um processador A14 Bionic, quem sabe, e uma bateria um pouco mais generosa que a do iPhone 4. A ideia é basicamente a mesma do iPhone SE, mas com uma tela mais sincronizada com as tendências atuais.

O que acharam?