DaVinci Resolve e Fusion ganham suporte ao chip M1

A Blackmagic Design colocou a mão na massa e atualizou dois dos seus mais populares softwares de edição/efeitos visuais com suporte ao chip M1 dos novos Macs.

Publicidade

Falo, mais especificamente, dos apps de pós-produção DaVinci Resolve e Fusion, os quais agora rodam nativamente nas máquinas equipadas com Apple Silicon. Naturalmente, isso possibilita um desempenho ainda superior em relação à performance dos softwares através da ferramenta Rosetta 2.

Além da compatibilidade com o chip da Apple, o DaVinci Resolve também inclui outras novidades como suporte para decodificação de hardware no DaVinci Resolve Studio, compatibilidade com decodificação de clipes no modo de processamento OpenCL e a possibilidade de sempre copiar/colar nós de cores selecionados.

A Blackmagic alerta que o update do DaVinci Resolve (17.1) requer uma atualização de banco de dados das versões 16.2.8 e anteriores. Por isso, eles recomendam o backup do seu banco de dados (DiskDB e PostgreSQL) antes de prosseguir com a atualização.

via The 8-Bit [1, 2]