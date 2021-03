Homem cai em rio congelado e é salvo pelo seu Apple Watch

Para quem vive no hemisfério norte, o inverno acaba daqui a dez dias e as temperaturas médias, no geral, já estão subindo. Ainda assim, há muitos lugares com bastante gelo e ainda com nevascas eventuais.

William Rogers, que tem bastante experiência em patinar no gelo, teve uma experiência marcante no último domingo (7/3) — conforme contou o WMUR. Ele estava patinando sozinho no Salmon Falls River quando, de repente, caiu em um grande buraco no gelo.

Rogers conta que tentou sair do buraco sozinho, mas o gelo estava fino no local e ficava quebrando cada vez que ele tentava escalar. Não havia ninguém por perto para ajudá-lo, e então ele lembrou que estava usando seu Apple Watch com conectividade celular.

Foi aí que Rogers conseguiu ligar para o 911 e, em cinco minutos, socorristas estavam lá para resgatá-lo e levá-lo para atendimento médico.

“Funcionou, salvou a minha vida”, conta Rogers, que acredita que teria desmaiado por hipotermia se ficasse mais uns dez minutos na água gélida.

“Ele manteve o controle, permaneceu calmo e fez o que tinha que fazer para garantir sua sobrevivência”, disse o chefe dos bombeiros da Somersworth, George Kramlinger. “Nesta época, nenhum gelo é seguro.”

dica do Marcelo, via Boston.com