iPhones 12 Pro também ganham novo sistema de reparo parcial

No mês passado, cobrimos aqui no site que a Apple começou a implantar um novo sistema de reparo para iPhones 12 e 12 mini, que consiste num “Sistema Traseiro do iPhone” (“iPhone Rear System”) o qual evita que todo o aparelho seja trocado caso o vidro traseiro dele seja danificado.

Agora, conforme noticiou o MacRumors, esse novo sistema de reparo parcial também está sendo levado aos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max.

Como explicamos anteriormente, o tal sistema traseiro consiste da parte traseira completa do iPhone, incluindo a sua bateria, placa lógica, bobina de recarga sem fio, Taptic Engine, Face ID e outros, com exceção apenas da câmera e, claro, da parte frontal com a tela.

A novidade, tal como outras implementadas recentemente pela Apple, tem uma pegada ambiental ao mesmo tempo em que reduz custos de reparo. O que não sabemos, ainda, é se a empresa repassará isso para o consumidor final.

A partir desta semana, o novo sistema já está disponível para toda a linha iPhone 12 em Apple Stores e Centros de Serviço Autorizados Apple espalhados pelo mundo.

