Mais um par de tênis da Apple vai a leilão — por no mínimo R$31 mil

De tempos em tempos, um exemplar dos raros pares de tênis da Apple aparecem na web, geralmente sendo leiloados por algum valor astronômico. Hoje, temos mais um desses casos: um par dos artigos históricos já está recebendo lances na Heritage Auctions — e o lance atual é de módicos US$5.500 (cerca de R$31 mil).

Os tênis foram distribuídos a alguns empregados da Apple numa conferência no início dos anos 1990, mas os exemplares aqui leiloados têm uma distinção importante: eles nunca foram usados, então, tirando algumas manchas naturais do tempo, estão em condições quase intocadas — eles ainda vêm com a caixa original e um par de cadarços vermelhos extras.

A descrição dos artefatos diz o seguinte:

Esses tênis ultrarraros foram feitos especialmente para uma bonificação realizada apenas uma vez pela Apple, numa conferência nacional de vendas realizada em meados dos anos 1990. Esse é o primeiro par completamente novo, nunca usado, a ser encontrado e oferecido no mercado. O par de tênis é acompanhado por cadarços alternativos vermelhos na caixa, também nunca vistos em leilões anteriores.

Se você tem interesse nesse pedaço de história da Apple (ou simplesmente em sair por aí com um par de tênis bem estiloso), é bom correr: os lances prévios serão aceitos até a tarde de amanhã, quando será realizado o leilão “ao vivo”.

Boa sorte! 😜

via iMore