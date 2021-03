Oferta: iPhone 12 Pro de 256GB com 21% de desconto!

Os iPhones 12 Pro trouxeram muitas novidades em relação aos seus irmãos menos caros. É o caso do Apple ProRAW e do sensor LiDAR, por exemplo. Esses recursos são especialmente voltados para quem leva a fotografia mais a sério e são capazes de capturar imagens dignas de câmeras do tipo DSLR.

Publicidade

O iPhone 12 Pro, com tela de 6,1 polegadas, está com uma oferta bem bacana nas Casas Bahia. O modelo em questão é o na cor grafite, com 256GB de armazenamento, o que deve satisfazer à maioria dos usuários. Ele está sendo vendido por R$8.699.

Em comparação com o preço sugerido pela Apple Brasil, que é de R$10.999, o desconto aqui chega a 21%! Esse valor ainda pode ser dividido em 12 vezes.

Para quem preferir pagar à vista, o valor cai para R$8.090,07, um desconto — ainda muito bom — de 18% em relação aos R$9.899,10 da Apple Brasil.

Publicidade

Aproveitem! 😁

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo Twitter ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.