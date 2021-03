Supostos renders vazados mostram os AirPods de 3ª geração

Rumores dão conta que, agora em março (no dia 23/3), a Apple realizará seu primeiro evento especial do ano para lançamento de produtos. Nele, poderemos ver a chegada das “AirTags”, de novos iPads, uma possível nova Apple TV e até mesmo novos AirPods.

Pois o site Gizmochina disse que conseguiu colocar as mãos em renders dos fornecedores da Apple, os quais mostram exatamente como seriam os supostos AirPods de terceira geração.

O design segue exatamente o que temos ouvido: que ele será muito parecido com os AirPods Pro, porém sem recursos como Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente.

É falado também que as “perninhas” desses AirPods serão mais curtas que as do “Pro” e que eles teriam pontas substituíveis, também como os fones “profissionais” — ainda que, nas imagens, esse não pareça ser bem o caso.

O Gizmochina, porém, comentou a possibilidade de esses fones virem, sim, com tais recursos; nesse caso, a Apple teria que adicionar algum(ns) novo(s) diferencial(is) aos AirPods Pro para justificar não apenas o nome “Pro”, como também o preço mais caro.

Resta saber se os AirPods de terceira geração serão mesmo lançados no rumorado evento a ser realizado ainda em março; caso sejam (com Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente), a Apple automaticamente teria que lançar também novas gerações dos AirPods Pro — afinal, não faz sentido comercializar dois modelos com as mesmas características, com preços tão distintos.

Quais são as suas apostas?

